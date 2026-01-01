氣象署發布低溫特報 新竹以北恐10度以下

記者李佩玲／臺北報導

受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今（1）日發布低溫特報，今天下午至明天晚上，新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，民眾請注意保暖。

氣象署表示，強烈大陸冷氣團今天南下，明後2天各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天下午至明天晚上，包括新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；苗栗縣、宜蘭縣、金門縣也有10度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

氣象署呼籲民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，留意低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，並確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署發布低溫特報，今天下午至明晚，新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。（取自氣象署臉書粉絲專頁）