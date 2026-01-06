氣象署發布低溫特報 18縣市低溫探10度以下

記者李佩玲／臺北報導

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今（6）日發布低溫特報，今日下午起至明天晚上，包括新北市、臺中市、臺南市及金門縣等18個縣市有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意保暖。

氣象署指出，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，其中，發布橙色燈號（非常寒冷）的新北市、基隆市、臺北市、桃園市今天下午起至明晚，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；發布黃色燈號（寒冷）的新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣也有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署呼籲民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，並確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象署針對18縣市發布低溫特報。（取自氣象署臉書粉絲專頁）