氣象署發布低溫特報 9縣市下探10度

記者李佩玲／臺北報導

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今（3）日發布低溫特報，今天晚間至明天上午，包括新北市、桃園市、新竹市等9個縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意保暖。

氣象署表示，今天至明日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷；其中新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣，以及金門縣等9個縣市局部地區，今天晚間至明天上午有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒民眾，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致的呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署針對新北市、桃園市、新竹市等9個縣市發布低溫特報。（圖取自氣象署臉書粉絲專頁）