氣象署發布北北基大雨特報（2） (圖)

[Newtalk新聞] 今（18）日台灣附近環境風場為東北風，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島及北部山區，有零星短暫降雨，其他地區則為多雲到晴；氣溫方面，白天整體感受舒適溫暖，北部及東半部高溫約22至24度，中南部可達25至28度，不過清晨與夜晚仍偏涼，中部以北及東北部低溫約15至16度，其餘地區約17至19度，早出晚歸民眾仍須留意日夜溫差，適度增添衣物，離島天氣方面，澎湖多雲時晴，氣溫18至21度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，13至17度。 此外，今天東北風偏強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海，以及澎湖、綠島、蘭嶼等地，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒沿海活動與航行船隻留意風浪變化。 至於目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風「洛鞍」（Nokaen），預估未來仍在菲律賓東方海面活動，對台灣並無直接影響。 空氣品質方面，根據環境部預報，今天同樣受東北風影響，可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物較易累積，清晨局部地區可能出現霧或低雲，影響能見度，空品等級預測北部、竹苗、中部、宜蘭、花東及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏，以及馬祖、金門為

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言