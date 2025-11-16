氣象署發布新北等14縣市陸上強風特報 戶外注意路樹、行車減速慢行

中央氣象署發布今明兩天新北等14縣市陸上強風特報黃色燈號，提醒民眾在戶外小心注意路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

陸上強風特報區域【黃色燈號】：

新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。

中央氣象署表示，今天（16日）風力偏強，桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、蘭嶼、綠島、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）；明天（17日）東北風增強，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台臺南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。