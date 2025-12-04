氣象署發布「中度磁暴」！台灣也受波及「2影響」曝

生活中心／李明融報導

中央氣象署太空天氣辦公室發布太空天氣警示訊息，今天（4日）凌晨2點起，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到中度（G3）等級，預計持續15小時，台灣也會受到波及，衛星導航、無線電通訊可能出現短暫中斷。

氣象署緊急發布「中度磁暴」台灣也受波及！影響時間長達15小時⋯恐致2影響

氣象署提醒今天凌晨2點起，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到中度（G3）等級。（圖／氣象署提供）

太空天氣辦公室指出，受日冕洞產生的高速太陽風及太陽表面活躍區（AR4299）於12月1日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），持續影響近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，於台灣時間12月4日2點起地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。預估將出現「衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷」、「部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正」等影響，且極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。除此之外，氣象署也說，人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

氣象署緊急發布「中度磁暴」台灣也受波及！影響時間長達15小時⋯恐致2影響

當太陽發生如日冕物質拋射（CME）或太陽閃焰等爆發活動時，粒子流衝擊地球磁場，進而形成磁暴。（圖／氣象署提供）

磁暴（Geomagnetic Storm）是指地球磁場受到來自太陽的劇烈活動所引發的全球性擾動現象。當太陽發生如日冕物質拋射（CME）或太陽閃焰等爆發活動時，會將大量帶電粒子流（太陽風）高速拋射出來。這些粒子流衝擊地球磁場，導致磁場強度和方向在短時間內出現大幅變化，進而形成磁暴。磁暴對現代科技系統的影響廣泛，可能干擾無線電通訊、衛星訊號（如GPS導航）和短波通訊。同時，它可能在輸電線路上產生感應電流，造成變壓器損壞或區域性停電，也可能影響衛星的運作與軌道。此外，磁暴最美麗的視覺影響是能使極光擴展到更靠近赤道的地區。

