氣象署發警示！「劇烈地磁擾動」 今起影響36小時

氣象署說明，磁暴可能導致大規模電壓控制與保護系統異常。（圖／中央氣象署）





中央氣象署表示，受到太陽表面活躍區AR4341影響，昨（19日）發生X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨顯著日冕物質拋射（CME）事件，台灣時間今（20）日凌晨2時通過近地太空環境，引發「劇烈等級的地球磁場擾動」，此次地磁擾動可能持續約36小時，影響範圍也曝光了。

氣象署發布太空天氣警示訊息。（圖／中央氣象署）

中央氣象署發布太空天氣警示訊息，當CME抵達地球時，行星際空間中的太陽風風速與密度將明顯增加，導致地磁活動顯著增強，預估將出現線路電流異常升高、高頻無線電通訊中斷、低頻通訊不穩、衛星定位誤差增加等情形；此外，中緯度地區（地磁緯度約40度）亦有機會觀測到極光活動。

氣象署說明，磁暴可能導致大規模電壓控制與保護系統異常，部分電力輸送網恐出現短暫停電，甚至有變壓器受損風險；太空飛行器則可能因表面電荷累積，引發姿態控制異常、資料傳輸受阻及定位系統誤差。

此次地磁擾動可能持續約36小時。（圖／中央氣象署）

