氣象署發8級強風警報！興富發工地配電管14樓墜落砸車

中央氣象署今日清晨發布陸上強風特報，東北季風增強影響全台，新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣以及蘭嶼、綠島等17個縣市，局部地區將出現平均風力6級以上或陣風8級以上的強風。

在強風影響下，台中市政府旁興富發商辦建案工地23日下午3點20分發生重大工安意外。該工地14樓進行吊裝作業時，因強風導致大量電力配電管鬆脫，從高空直接墜落砸向道路車流。一輛銀色轎車後方車窗玻璃被砸碎，所幸後座無人，駕駛與多名用路人緊急閃避未造成人員傷亡。

台中市都發局調查後依法開罰1萬8000元，並要求業者限期3天內改善。值得注意的是，興富發建設2年前曾發生吊臂砸中捷運鐵軌造成死傷的工安事故，此次再度發生高空墜物事件，引發民眾對其工地安全管理的疑慮。

氣象署預報指出，今日迎風面水氣逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春半島也有零星降雨。周二至周五東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。各地高溫約26至29度，低溫16至20度，日夜溫差大。

