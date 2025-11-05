氣象署示警：準鳳凰颱風不排除登陸 慎防共伴效應雨勢

TD29恐升格為準鳳凰颱風。（圖／翻攝自NCDR災害情資網）





都要立冬了還有颱風？氣象署指出，熱帶性低氣壓TD29最快今晚增強為鳳凰颱風，不排除登陸台灣，恐和東北季風產生共伴效應帶來顯著雨勢，將在這2天最接近台灣。

熱帶性低氣壓TD29持續發展中，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，因中心結構還不夠扎實，預計今晚深夜到明天清晨有機會增強為鳳凰颱風，預估路徑偏西北西，週五（7日）接近菲律賓東方海面後，有可能再升級為中颱，並在下週一抵達菲律賓北側陸地後北轉。

黃恩鴻也分析準鳳凰颱風北轉的3種路徑，如果偏東一些，將從東部外海北上；若偏西，颱風可能進入廣東沿海區域；若路徑屬於中間，則會進入台灣海峽南邊。而這3種路徑之中，以「颱風進入台灣海峽南側」機率較高，下週二、週三離台灣最近，屆時恐和東北季風產生共伴效應，帶來顯著雨勢，同時也不排除有登陸台灣的可能性，不過預估準鳳凰颱風在接近台灣的過程中，將有減弱趨勢。

依據氣象署最新資訊，熱帶性低氣壓TD29今日14時的中心位置在北緯8.0度，東經142.7度，以每小時17公里速度向北北西進行，中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。至於海鷗颱風今日14時的中心位置在北緯11.9度，東經117.6度，以每小時31轉27公里速度向西進行，預測6日14時的中心位置在北緯13.2度，東經111.3度，將持續向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續往越南方向前進，對台灣無直接影響。

氣象粉專「氣象報馬仔」指出，準鳳凰颱風持續受副高導引，未來72小時將持續偏西方向進行，預期10日晚間有另一波較強冷高壓南下，槽線東移並影響華南沿海，削弱了副高的西伸勢力，屆時太平洋高壓可能略為東退，有利於準鳳凰在進入南海後出現北轉趨勢，故接近台灣陸地機率正逐漸提高，目前仍有諸多變數，提醒民眾留意最新氣象預報。

