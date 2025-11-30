氣象署缺人 高山離島測站拉警報

交通部觀光局及氣象局於民國112年雙雙升格為「署」，但相較觀光署增編百人，氣象署員額卻沒有增加，如今還面臨缺人問題，其中四等測報機構的缺額率更高達14.63％。氣象署回應，四等測報機構位處偏遠、補人不易，已透過普考、調度內部人力，使缺額率下降至7.32％。

氣象署統計至10月31日，預算員額586人，現有員額542人，其中四等測報機構缺額率14.63％最嚴重，預算員額41人，實際員額35人，其次依序為一等測報機構缺額率7.84％、三等測報機構為5.88％、二等測報機構為5.41％。

根據氣象署官網，四等測報機構多為高山、離島測站，包含竹子湖、鞍部、日月潭、新屋、阿里山、玉山、古坑、蘭嶼、東吉島、彭佳嶼氣象站，其中玉山氣象站位在玉山北峰海拔3858公尺頂上，是東北亞最高的氣象站；彭佳嶼氣象站位於基隆東北方約60公里處，是氣象署最北端的觀測點。

氣象署長呂國臣說明，四等測報機構是高山、離島測站，補人不容易，不過今年高普考可補一批人進來，氣象署也會安排非高山、離島測站的人員進行支援，目前四等測報機構的缺額率為7.32％。