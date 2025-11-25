氣象署與澎縣府合作 澎湖花火節推專屬天氣預報

（中央社記者張雄風台北25日電）氣象署今天與澎湖縣政府簽署合作備忘錄，強化澎湖農漁業、防災、交通運輸及觀光遊憩活動所需的海氣象資訊；針對明年的澎湖花火節，氣象署也將提供精緻化氣象資訊。

中央氣象署今天發布新聞稿表示，氣象署與澎湖縣政府簽訂合作備忘錄（MOU），共同面對全球暖化在澎湖及鄰近海域帶來的氣候變遷挑戰。透過雙方資料共享及互惠合作，提供海氣象早期預警資訊，以利當地提前部署防減災作為，減少生命財產損失，強化澎湖的氣候韌性及永續發展。

氣象署指出，澎湖地理與港灣地形的條件優越，箱網養殖漁業產值位居全國之冠，同時是世界最美麗海灣組織會員之一，近年也極力推動觀光為重要亮點產業。然而在全球暖化及氣候變遷影響下，極端天氣發生頻繁，造成漁獲量不穩定，衝擊漁民的生計，也影響在地的交通營運及旅遊品質。

氣象署表示，今年7月颱風丹娜絲為澎湖帶來強風豪雨，造成部分交通受阻與災損，透過簽署合作備忘錄，將可強化澎湖鄰近海域海氣象監測與預報資訊服務，提升地方氣候韌性、促進永續營運。

氣象署長呂國臣表示，將協助增設波浪式浮球站、船舶觀測、閃電偵測站等海氣象監測設備，並發展高解析度波潮流、海溫預報技術，強化澎湖縣農漁業、防災、交通運輸及觀光遊憩活動所需的海氣象資訊。

特別是針對2026澎湖國際海上花火節活動，氣象署也將與澎湖縣政府合作，提供精緻化氣象資訊，協助澎湖縣政府加強活動安全與遊客服務，讓民眾即時掌握天氣、安心參與。

呂國臣提到，每年將定期與澎湖縣政府合作辦理推廣與宣導活動，拓展海氣象資訊的在地化應用與宣導，提升在地公私部門對氣候風險的認知與應變能力，守護澎湖在地居民及遊客的安全。

澎湖縣長陳光復表示，氣象資訊在推動澎湖農業及漁業發展扮演重要角色，此次與氣象署攜手合作，將可藉由最尖端的氣象科技獲取更精準的氣象、海象預測服務，進而強化氣候調適及災防韌性，讓澎湖農漁民安心，促進產業再升級。（編輯：張雅淨）1141125