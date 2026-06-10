氣象署解除大規模劇烈豪雨加強作業 未來一週全台仍有強降雨

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氣象署今日表示，隨著滯留鋒面逐漸移至台灣南部，西南氣流強度也出現減弱趨勢，已於上午8時解除大規模劇烈豪雨加強作業，不過今日全台天氣仍不穩定，其中又以鋒面持續接近的東南部地區、南部山區降雨偏多，有機會發生短延時豪雨；西半部、花蓮及山區則要留意局部大雨

未來一週全台天氣也不穩定，各地仍需留意短延時強降雨，尤其山區雨量累積仍偏多。預報員李孟軒提醒，明日開始鋒面又會北移至台灣陸地，至12日為止的兩天內整體降雨偏多，西半部地區、東半部山區可能出現局部大雨。

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13日起鋒面將再度往北移動，全台灣降雨稍微緩和，但位處西南風迎風面的中南部地區仍要留意不定時短暫陣雨或雷雨，北部地區也有局部短暫陣雨，其餘地區則為午後雷陣雨天氣。

14日至16日滯留鋒面又接近台灣，加上受西南風影響，各地天氣將再轉為不穩定，尤其西半部地區及東半部山區，均可能會產生局部大雨或是短延時豪雨。

至於全台累積雨量方面，8日降雨量以新北萬里區154.5毫米最多；昨（9）日最大累積雨量是高雄六龜區292毫米，也是此波鋒面帶來降雨最明顯的一天；今日清晨最大累積雨量則出現在嘉義阿里山鄉，達到123.5毫米。

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