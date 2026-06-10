氣象署解除大規模豪雨 未來一周天氣依舊不穩定

中央氣象署今天(10日)上午8時解除自前天傍晚5時啟動的「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」，預估這波梅雨鋒面將於今天白天逐漸往南移至巴士海峽，但是明天午後到周五又會伴隨西南風往北抬。

經過一夜風雨，滯留在台灣上空的梅雨鋒面終於要從10日白天起逐漸往南移動到巴士海峽，而9日晚間在嘉義以北的平地、高屏地區的平地以及南部山區降下的局部大雨或豪雨也已逐漸趨緩。

氣象署指出，今年首波滯留性梅雨鋒面伴隨西南氣流帶來的大規模豪雨，主要的強對流都發生在海上，因此對台灣的影響也稍微降低，其中累積雨量最多的是高雄六龜390毫米，其他中南部山區也有300多毫米。

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不過氣象署提醒，10日中午前，雨勢依舊有些明顯，尤其中南部地區及花東山區仍有短暫陣雨或雷雨，並且仍有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨，特別是南部山區仍可能出現局部豪雨，北部地區也可能會有局部大雨。

預估10日下半天起，整體雨勢就會逐漸減弱；但11日午後，這波梅雨鋒面又將伴隨西南風從巴士海峽往北抬，屆時台灣各地降雨的機率又將再度提高。氣象預報員鄭傑仁說：『(原音)明天鋒面還是在巴士海峽一帶，不過因為鋒面離我們不遠，台灣附近環境還是比較不穩定，所以各地還是有一些下雨的機會，同樣是在中南部地區和花東山區還是有些陣雨或雷雨出現，其他地區也是有些局部降雨的機會。那其實從明天中午以後到周五，這個鋒面還有西南風就逐漸北抬，整個水氣又慢慢往北移到台灣附近，西半部整個下雨的機率又會提高，尤其中南部地區的雨可能還是會稍微明顯一點，但不會像昨天或昨天晚上局部地區那麼大的雨。』

所幸周末兩天到15日，鋒面就會來到台灣北部海面或台灣北部一帶，雨勢也將再度趨緩，只是鋒面仍在台灣附近，因此各地的天氣依然不穩定。

氣溫方面，周五之前在連日降雨及偏北風的影響下，各地低溫只有攝氏23-25度，高溫則是27-29度；但到周末轉為西南風的環境後，低溫就會來到25度以上，高溫也將重回30度上下。(編輯：許嘉芫)