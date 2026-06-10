氣象署解除豪雨事件 吳德榮：續防劇烈天氣

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（中央社記者張雄風台北10日電）因劇烈豪雨機率逐漸降低，氣象署今天上午8時解除0608豪雨事件。氣象專家吳德榮說，滯留鋒仍在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大；明天至14日滯留鋒南北移動，仍有劇烈天氣威脅。

交通部中央氣象署表示，由於發生較大規模或較劇烈豪雨的機率逐漸降低，今天上午8時解除「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件」。

氣象署統計，自8日0時至今天上午7時出現較大累積雨量地區，以高雄市六龜區540毫米最多，另外新北市萬里區369.5毫米、嘉義縣阿里山鄉361.5毫米、屏東縣大漢山355.5毫米。

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氣象署也持續發布豪雨特報，滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今天台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南及花蓮山區有局部大雨發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天滯留鋒在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大；應特別注意其中所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）及大量降雨致災。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天滯留鋒南移、局部地區仍有強對流發展的機會。12日起至14日滯留鋒又逐漸北移，強對流再度威脅全台，期間視西南季風的配合，仍有劇烈天氣及致災性降雨的威脅，應持續注意。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，15日至19日滯留鋒於北部海面徘徊，台灣在不穩定的西南季風範圍內，仍有劇烈天氣發生，午後發生的機會高於其他時段。由於超過10天的模擬，不確定性擴大，應繼續觀察。（編輯：吳素柔）1150610