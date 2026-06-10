氣象署解除0608豪雨事件（2） (圖)

生活中心／李明融報導強烈梅雨狂炸全台，每到下雨天出門，全身濕答答的狼狽模樣總讓人瀕臨崩潰，尤其是每天必須騎車的機車通勤族更是傷透腦筋。不過，近來網路上瘋傳一項「擋雨神器」，有女網友親自實測後驚呼，穿上這款僅約150元的高筒防雨鞋套，竟然讓她「小腿以下完全沒濕」，強大的防水效果立刻吸引破萬人按讚。在致災性梅雨恐一路下到端午節之際，這項神物瞬間成為全台機車族的救星。

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