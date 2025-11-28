氣象署預測冬季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少

9月下旬，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖，因颱風樺加沙挾帶的豪雨，導致壩頂發生2波溢流，釀成嚴重災情。氣象署回顧今（2025）年秋季，共有2個颱風侵襲台灣，秋季降雨主要來自於颱風及外圍環流；溫度部分則是偏暖，創下1951年以來秋季最高，平均溫紀錄來到26.5°C 。目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海灣配置，展望冬季，反聖嬰發展的機率大。

氣象署預報中心副主任羅雅尹表示，「預估氣溫來說，是以正常到偏暖的機率高一些，降雨的話則是正常到偏少，雖然平均的狀況可能是正常，但是不代表這當中不會有冷空氣影響。」

至於前氣象局局長鄭明典在臉書揭露，目前北極有平流層變暖趨勢，可能導致極區冷空氣外流，也不排除會影響亞洲。氣象署表示，冬季原本就會有冷空氣持續南下，還需要持續觀察；而下週二12月2日晚間起，下一波東北季風再報到，屆時桃園以北將轉為濕涼天氣。

氣象署預報員李孟軒提醒，「下週二之後，隨著東北季風的增強，整體上來說氣溫是會逐漸下降的，預計到了下週四這段時間，可能在北部的高溫大概就會落到20°C左右。」

空氣品質部分，環境部監測，27日傍晚起，東北風挾帶境外污染物，影響臺灣及離島，28日污染物隨東北風南傳，影響中南部地區，全台空品多為橘色提醒等級，馬祖一度來到紅色警示等級。