氣象署預計11月提草案 「高溫」、「熱帶低壓」納災害天氣

氣候變遷之下，高溫危害越發嚴重。氣象署表示，台北市一年內高於35℃的天數已達70幾天。氣象署擬修正《氣象法》，將高溫納入災害性天氣中，讓「高溫假」有法源依據。氣象署長呂國臣今（3）日說明，11月就會提出草案預告，最快明年就可以完成修法，希望修法後立刻上路。呂國臣指出，近年熱帶性低氣壓亦造成相當大的災害，也建議將熱帶性低氣壓納入同款定義中。

高溫、熱帶低壓或納入災害定義 氣象署草案11月出爐

氣候變遷下，高溫成台灣人易受衝擊之一。今年初氣象署首度表態將修正《氣象法》，將高溫納入法定災害性天氣。立法委員蔡其昌、李昆澤等人也提出不同版本修法草案。

氣象署至今沒有提出草案版本，立院交通委員會今（3）日邀請交通部次長林國顯及氣象署長呂國臣等報告備詢。立委問及草案的進度，呂國臣回應，內部已在進行討論，預計11月就能預告，預告後依法蒐集各界意見兩個月，之後報請行政院審查；順利的話最快下會期可以送入立法院，「希望明年通過就馬上實施」。

呂國臣說明，目前全球暖化趨勢下，高溫事件頻傳，台灣也不例外，認同將高溫納入災害性天氣。他也指出，近年熱帶性低氣壓亦造成相當大的災害，如2018年的823水災重創南台灣，也建議將熱帶性低氣壓納入同款定義中。

呂國臣也建議，在法規中將氣象分成「天氣」及「氣候」分別定義。天氣指大氣某特定時空下之狀態，氣候則指某特定地區中長期之平均大氣狀態。

高溫假怎麼放？ 氣象署：細節待各主管機關研議

交通部次長林國顯表示，高溫假原則上以溫度為判斷依據，但實際應用在各地方、領域，例如燈號發布之後該實施哪些措施，都還需要研議。

呂國臣說明，高溫納入災害天氣「只是第一步」，還需要各單位要去做高溫調適，因為高溫對各行各業、各區域的影響程度都不一樣，農漁民、營造業戶外工作者或學生，受高溫影響的程度都不同。

若是修法通過，未來就可以發布「高溫特報」。目前的高溫資訊只有針對大區域，高溫特報則會到鄉鎮市區的尺度、也會逐小時預報。

到底幾度才達高溫假標準？氣象署還沒有明確答案。根據目前氣象署高溫資訊發布標準，預報或觀測高於36度發布黃色燈號，高於38度、或連續3天36度以上為橙燈，若連續3日高於38度以上為紅燈。

場域樣態不同 氣象署高溫燈號只針對氣溫

立委黃建豪問道，日本「熱中症預報」與我國勞動部皆採用WBGT指數（綜合溫度熱指數），目前氣象署則有發布高溫燈號、體感溫度，但各自代表什麼意義？何者比較有參考價值？呂國臣說明，WBGT指數包含溫溼度、風、輻射等，較貼近人的感受，適合工作者參考；但不同地區的體感溫度，例如海邊風大的戶外，與無風高濕度的內陸，感受完全不同，因此體感溫度適合旅遊者參考。

呂國臣說，氣象署也為了高溫資訊多次跨部會與專家討論，最終決定高溫燈號只針對「氣溫」，因為各種工作樣態場域的不一樣，各方共識一致認為氣象署考慮發布高溫就好。各種樣態應用由各種單位去考量，未來也會研議是否在官網上顯示WBGT指數供參考。

從天災放假政治學到氣候調適 氣象資訊「有感」成為要務

除了高溫，豪雨、颱風等天災停班課目前是由縣市政府決定，悄然成為政治攻防的一環。10月20日，北台灣受東北季風及颱風外圍環流共伴帶來豪雨，中央氣象署啟動「大規模或劇烈豪雨」作業，預報雨量雖達到標準，但雙北市政府首都圈未宣布停班停課，引發各界質疑。

立委洪孟楷提議，既然縣市政府也是參考中央氣象資訊，未來是否考慮將停班課決策回歸中央？呂國臣表示，停班課雖然是依據氣象資訊為主，但其他還有很多綜合考量，例如生活圈、水電維生等，都是地方政府的專業判斷。

立委邱若華提醒，在整體氣候變遷之下，中央提出氣候調適計畫，氣象只負責氣候資訊，仍缺乏跨部會的策略性角色。立委游顥則建議，氣象署要從資訊提供單位，提升為風險治理夥伴，提供各地方決策建議。

呂國臣回應，氣象資訊有很多應用，要從氣象資訊連結到不同的「災」，例如氣象會影響光電、風電發電表現，但實際上能源調度卻需要專業，其他領域如防洪也是同樣道理，都需要各的專業。氣象署正在推「有感氣象服務」，要從受影響的角度提供資訊，讓決策者可以依照自身脆弱度做出風險管理。