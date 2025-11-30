氣象署：今天日夜溫差大 白天高溫來到28度

氣象署表示，今（30）日水氣稍微增多，雲量增加，白天高溫大約24至28度。（圖：氣象署）

氣象署表示，今（30）日水氣稍微增多，雲量增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。今年第27號颱風「天琴」，未來持續在南沙島附近海面，緩慢的移動，對臺灣天氣沒有直接影響。

溫度方面，今天白天高溫大約24至28度，不過清晨仍有輻射冷卻，新竹至嘉義低溫約13至16度，局部內陸地區及近山區平地溫度，會稍微再低一些，其他地區大約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物。

離島天氣，今天澎湖多雲短暫雨，20至23度；金門晴時多雲，13至23度；馬祖晴時多雲，14至20度。風力方面，今日恆春半島及蘭嶼局部地區，可能有平均風6級或陣風8級以上，要到海邊活動的話請留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，易累積污染物；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。