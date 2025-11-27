氣象署：今年冬季氣溫略偏暖、雨量略少

記者古可絜／臺北報導

中央氣象署表示，今年秋季臺灣平均氣溫明顯偏暖，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄；雨量方面，全臺雨量正常，惟降雨日數偏少，雨量主要來自於颱風及其外圍環流或南方雲系影響。今年冬季以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高。

氣象署今（28）日舉行冬季展望記者會，於會中說明，今年秋季西北太平洋共有13個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中有2個颱風侵臺，分別為9月的樺加沙颱風及11月的鳳凰颱風。

此外，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，根據最新預報資料顯示，今年冬季反聖嬰發展的機率大，明年春季回復至正常的機率較高。依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，臺灣今年冬季以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高；另經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，亦顯示今年冬季平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量則為正常至偏少。

氣象署特別提醒，未來一季仍將有冷空氣南下影響臺灣，在冷氣團或寒流影響期間，民眾應適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，注意室內通風，避免一氧化碳中毒。由於氣候上冬季至隔年2月期間為臺灣西半部枯水期，氣象署也呼籲民眾愛惜水資源，注意節約用水。

