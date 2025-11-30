氣象署「四等測站」缺員率14.63% 玉山氣象站月薪多1萬

中央氣象署面臨嚴重人力短缺問題，整體缺員率達7.51%，其中位於偏遠地區的四等測報機構缺員率更高達14.63%。其中最北端的彭佳嶼氣象站當地已無人居住，駐守觀測員需獨自處理所有事務。

根據《ETtoday新聞雲》報導，氣象署截至10月31日的統計數據，預算員額共586人，現有員額僅542人，短少44人。各等級測報機構中，四等測報機構缺員情況最嚴重，預算員額41人，實際員額僅35人，缺員率14.63%；一等測報機構缺員率7.84%、二等測報機構5.41%、三等測報機構5.88%。

氣象署編制中，一等測報機構包括氣象預報中心及地震測報中心；二等測報機構有花蓮氣象雷達站、新北氣象站、花蓮氣象站、五分山氣象雷達站、墾丁氣象雷達站；三等測報機構涵蓋新竹、台中、田中、嘉義、高雄、恆春、台東、宜蘭、後龍、基隆、澎湖、金門及馬祖氣象站。

四等測報機構主要設置於偏遠、不易抵達的地區，包括竹子湖、鞍部、日月潭、新屋、阿里山、玉山、古坑、蘭嶼、東吉島、彭佳嶼氣象站。玉山氣象站位於玉山北峰峰頂，採取上班一個月、休假一個月的輪值模式，每次上班都需徒步攀登玉山，山上物資稀缺，遭遇打雷、降雪時風險更高，人員退休後難以找到適合接替人選。另外，彭佳嶼氣象站為氣象署最北端氣象站，島上面積僅1.14平方公里，當地已無人居住，被稱為最孤獨的測站，駐守觀測員需獨自處理所有事務。

彭佳嶼氣象站被稱為最孤獨的測站 。（圖／翻攝自中央氣象署網站）

氣象署長呂國臣表示，氣象署每月平均有30至49名缺額，四等測站主要位於高山、離島，針對缺員設有支援機制。公務單位人員流動包括退休及商調等因素，常年維持5%至10%的流動率。至於高山、離島等偏遠測站設有加給制度，以玉山氣象站最高可達1萬多元，並隨年資增加。不過部分測站因地理環境、工作型態特殊，招聘時需考量人員身體狀況及人格特質。

呂國臣說明，公務人員退休制度每10年有一次轉換期，今年部分人員符合提前退休資格，若今年不退需再等數年，因此不少人選擇在今年辦理退休，即使退休俸較少，造成署內面臨退休潮。他也提到，氣象署長年爭取人力招聘預算，但預算爭取並不容易。氣象署全國氣象站、地震站超過1千個，24小時傳送資料，經費不足將影響維護能量，觀測資料品質也會受到影響，因此優先將經費用於維護工作。

值得一提的是，交通部觀光局和氣象局2023年9月15日同步升格為觀光署與氣象署，但觀光署增編100人且隔年預算增加，氣象署員額和經費卻維持不變，形成明顯對比。

