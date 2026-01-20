氣象署：地磁擾動可能達劇烈等級 並持續影響36小時

記者李佩玲／臺北報導

中央氣象署太空天氣作業辦公室今（20）日上午發布太空天氣警示訊息，地球磁場擾動指數遽增，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級，並持續36小時，預估期間影響包括高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加，以及中緯度地區能見到極光活動等。

太空天氣作業辦公室指出，太陽表面活躍區昨日發生X1.9級長延時太陽閃焰，且伴隨著顯著的日冕物質拋射事件（CME），並於今天凌晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA－Enlil模式資料分析，預估地磁擾動自今天凌晨2時起有明顯增強並持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級。

廣告 廣告

太空天氣作業辦公室預估影響包括線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動；另電力系統部分，大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題，部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞；太空飛行器操作部分，表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

太空天氣作業辦公室今天上午發布太空天氣警示訊息，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約36小時。（取自太空天氣作業辦公室網站）