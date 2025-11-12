氣象署「小雞吃米圖」 藏北台灣颱風密碼 鳳凰遭腰斬
鳳凰颱風一度來勢洶洶，全台如臨大敵，不過它北轉後還沒碰到中央山脈主力，先遭遇東北季風，結構呈「高低層分離」，強度大幅減弱。中央氣象署早在6日即判斷鳳凰可能被冷空氣毀掉，天氣圖卡上藏了「小雞吃米圖」，對照目前發展，預報神準。
鳳凰變小雞 北台灣躲過恐怖秋颱
鳳凰通過菲律賓後進入南海，隨即在海面上重整，準備進犯台灣，過程中甚至出現不排除在桃竹苗登陸的預報路徑，結果北轉角度超大，登陸點一路南修。
共伴加地形作用 蘇澳遇嚴重暴雨
以這次颱風影響來看，鳳凰外圍環流加上東北季風的「共伴效應」，宜蘭釀嚴重災情。蘇澳、東澳、冬山等地，更因地形抬升作用導致暴雨，2天累積雨量上看800毫米。
成也東北季風 敗也東北季風
但東北季風能助攻，也可以搞破壞，氣象署內部一開始就認為，鳳凰會被冷空氣扯裂，甚至把它往南壓。這也是為什麼包括眾家氣象粉專在內，都不認為北部會放颱風假；桃園因風力一度達標才放假。
只是大敵當前，仍應正視就在門口的颱風，對於鳳凰可能快速消散，氣象署隻字未提。
組台灣隊打氣象戰 中央應投入更多資源
台灣氣象預報工作經多年實戰，已訓練出一批兼具專業、經驗的預報人員。近年回過頭看各國颱風預報，台灣端出來的成績，比起美、歐、日等模式，參考價值極高。
國家防災基礎建立在先期預報上，主管全國氣象發布的中央單位面臨人力不足、非本業業務繁重等問題，台灣想嚴肅面對極端氣候，或許先盤整第一線資源，才是正解。
