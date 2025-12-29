氣象署：東北季風與冷氣團接力報到 跨年轉涼

中央氣象署表示，隨著東北季風與大陸冷氣團接續影響，臺灣自十二月三十日起至明年一月上旬，天氣型態轉為偏冷且不穩定，跨年與元旦連假期間早晚偏涼，海面風浪也明顯增強，民眾與航海作業需多加留意。

氣象署指出，十二月三十日東北季風稍增強，北部及東北部氣溫略降；十二月三十一日至一月一日持續受東北季風影響，各地早晚偏涼，新竹以北及東北部有短暫雨，苗栗、花蓮、臺東及恆春半島亦有局部降雨，其餘地區多雲到晴。期間低溫北部及東半部約十四至十七度，高溫北部及宜蘭約十八至二十二度，中南部可達二十四至二十七度。

在海象方面，十二月三十日至三十一日各海面風力逐漸增強，平均風力達五至七級，局部陣風可達九至十級，浪高約二至三點五公尺；一月一日至三日風浪進一步增強，部分海域浪高上看四公尺。一月四日後風浪雖趨緩，但北部海面及臺灣海峽仍有較強風浪。