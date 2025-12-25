氣象署：聖誕濕冷，迎10度低溫.痴等周末回暖囉

氣象署提供

中央氣象署重要【災害性天氣通報】，在114/12/25 16:27發布強風特報(黃色)；相隔20分鐘又發布（ 16:48）發布低溫特報，前者是因東北風偏強，影響時間：25日下午至26日上午；後者受大陸冷氣團影響，影響時間：25日下午至26日晚上。經過昨晚的強震之後好幾震，傳仍有餘震，躲在家裡過聖誕，是好的選擇。

強風特報.黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣。

由於東北風偏強，25日下午至26日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。 大陸冷氣團影響所及的低溫特報區，出現橙色燈號2：新北市，黃色燈號則有桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣。中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今(25日)下午至明(26日)上午新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。總結又 濕又 冷過聖誕節，等周末回溫囉。