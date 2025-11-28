氣象署「陸上強風特報鄉鎮燈號」12月正式上路 屏東每年強風吹195.6天

氣象署12月1日起正式推出「陸上強風特報鄉鎮燈號」。（示意圖／unsplash）

中央氣象署自今年3月試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」，透過「黃、橙、紅」3色燈號示警，提供更細緻的風力動態資訊，希望藉此協助各界提高注意並加強採取防範措施。氣象署今天（28日）宣布，12月1日起正式推出該服務，並公布「台灣各地強風天數分布」數據，最常發生平均風6級以上強風的地區為金門縣烏坵，平均每年就有243.0天，屏東縣九棚也有195.6天。

氣象署新聞稿指出，台灣因季風、地形及海陸特性，各地風勢常有顯著差異，即使在同一時間，沿海與內陸的風況往往亦有所不同，過去以縣市為單位所發布的「陸上強風特報」雖能提供整體警示，但較難充分反映在地差異。為使預警更精確且易讀，氣象署自今年3月起，試辦以「黃、橙、紅」3種等級「燈號」發布近2日內的強風「鄉鎮」預警，且將於12月起正式上線，協助各界透過顏色快速判讀風力威脅程度並採取防範措施。

各色燈號定義如下：

1、黃燈：注意！平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風。

2、橙燈：警戒！平均風達9級或陣風達11級以上，提高警覺加強防範。

3、紅燈：危險！平均風達12級或陣風達14級以上，儘快進入堅固建築避風。

陸上強風特報鄉鎮燈號標準說明。（圖／翻攝自臉書／報天氣 - 中央氣象署）

氣象署表示，每年10月至翌年4月為東北季風盛行時節，台南以北至桃園沿海、北海岸、恆春半島及離島最容易發生強風（平均風6級以上），其中恆春半島滿州鄉沿海發生頻率最高，平均每年約195天，桃園蘆竹區沿海186天次之。

從氣象署公布「台灣各地強風天數分布圖」來看，強風天數最高地區依序為金門縣烏坵243.0天、屏東縣九棚195.6天、桃園市西濱186.0天、基隆市彭佳嶼182.0天、澎湖縣西嶼174.2天、台中市松柏157.5天、彰化縣福寶140.2天、新北市鼻頭角133.3天。

台灣各地強風（平均風6級以上）年平均天數分布（統計期間：2014至2023年） 。（圖／翻攝自臉書／報天氣 - 中央氣象署）

氣象署說，今年試辦期間亦顯示，除東北季風外，5月至9月於低壓帶、西南風（氣流）及颱風影響時，也可能出現強風，例如今年7月幾乎每日發布強風特報，其中雲嘉南地區於丹娜絲颱風登陸前後出現大範圍強風，多處亮起代表危險的紅色燈號。

