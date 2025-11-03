氣象署：高溫將納災害天氣特報 警戒區域從縣市擴及鄉鎮區

氣象署長呂國臣今天(3日)表示，「氣象法」修正草案正在研擬中，預計11月公告，除了將高溫納入災害性天氣，預警模式也將從「即時訊息」改為「特報」；同時，警戒區域將從大範圍的縣市擴及鄉鎮區尺度。

立法院交通委員會3日排審「氣象法部分條文修正草案」，氣象署長呂國臣列席備詢。

面對多名立委關切「高溫假」議題，呂國臣表示，目前台北高於攝氏35度的天數平均已有70多天，顯示台灣的夏天越來越長，就連玉山的溫度也是年年創新高。因此，氣象署正在研擬「氣象法」修正草案，預計11月即可發布預告，並於2個月預告期滿、蒐集歸納各界意見後報到交通部，希望在明年通過立法院審議後即可上路。

呂國臣指出，由於「高溫假」涉及多個部會不同的調適作為，而且時段可能僅限中午，因此，氣象署僅將高溫納入災害性天氣，並就高溫預警模式與預警區域做出改變。呂國臣說：『(原音)目前氣象署對高溫有發布「高溫即時訊息」，如果氣象法通過之後，氣象署會特別用「氣象特報」的方式來發布。目前我們的定義是以人體的感受，人體是(攝氏)37度，36度的時候，我們會提「注意」，所以那時候我們會發黃色燈號；橙色的燈號就是「預警」，就是說現在溫度已經到達我們人體的溫度37度了；如果高於37度、38度的話，我們就會發「行動」的紅色燈號，這個時候相對應的單位可能就要有一些配套措施出來。那這些紅、橙、黃的燈號在過去都是屬於大範圍的發布，將來變成特報的話，會到鄉鎮尺度。』

另外，針對立委蔡其昌關切氣象署對降雨預報的準確率是否有更精進的作為？呂國臣則表示，目前氣象署是透過全台1,300多個雨量觀測站和4顆長程雷達、3顆降雨雷達同步運作，因此，在都會區未來48小時的定量降水預報準確率可達7成；未來24小時的定量降水預報準確度則是7成5到8成。

不過，呂國臣也坦言這些雷達多半在都會區，山區則受限於雨量站比較少，例如花蓮馬太鞍溪上游就未設雨量站，因此未來在這些山區若需要氣象資料時，氣象署考慮使用移動性雷達，才能克服觀測不足的死角。(編輯：宋皖媛)