氣質美女蹲地啃雞腿...一看竟是趙露思 改簽新東家翻身近況曝光

中國女星趙露思曾因罹患失語症停工多時，豈料病情穩定後又跟前東家「銀河酷娛」爆發合約糾紛，導致演藝事業停擺，後續憑藉《許我耀眼》成功翻身，改簽新東家「虎鯨文娛」重返螢光幕前。近日，趙露思被拍到現蹤上海迪士尼，超接地氣的一幕也掀起大家討論。

近日，有網友目擊到趙露思跟女星曾黎前往迪士尼遊玩，從曝光的畫面可以看到，趙露思穿著厚外套搭配一頂兔子造型帽現身，展現俏皮的一面，隨後趙露思拿下口罩，直接蹲在路邊吃起雞腿，一點明星架子都沒有。

相關畫面曝光之後，立刻掀起大家討論，不少網友都直呼：「蹲地啃雞腿也太可愛」、「趙露思在迪士尼狀態好到不行」，事實上，趙露思在上個月初舉辦生日會，當時除了官宣新工作室成立之外，更一度哽咽坦言以為自己再也無法演戲，但如今她揮別低潮重回舞台，她也感謝粉絲一路上的支持。

趙露思現蹤上海迪士尼。（圖／翻攝自小紅書）

