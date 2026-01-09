氣！ 翁走輕軌軌道遭叭 列車到站停時對嗆司機

高雄輕軌日前發生一起離譜的「路霸」事件。（圖／Threads@jihoon.1987授權提供）





高雄輕軌日前發生一起離譜的「路霸」事件，一名身穿紅衣的老翁無視大眾運輸安全，竟大搖大擺行走在輕軌軌道區內，即便駕駛員多次鳴笛示警，老翁非但未立即離開，反而疑似心生不滿，待輕軌進站後上前對駕駛員叫囂，甚至與仗義執言的乘客爆發激烈口角，過程全被民眾拍下，引發網路熱議。



這起事件發生在輕軌行經鼓山區公所站前，當時駕駛員發現前方有人闖入軌道，立即按喇叭提醒，沒想到該名紅衣老翁繼續行走在鐵軌上，行徑相當危險。待列車靠站停妥後，老翁疑似不滿遭鳴笛，竟氣沖沖地跑向駕駛座理論，行徑相當囂張。

車上其他乘客見狀看不下去，紛紛出聲制止並與老翁發生爭執。影片中可見老翁情緒激動，對著乘客怒嗆「回答你不行嗎」、「看你一下不行嗎」，甚至辱罵對方「神經病」；面對老翁的無理取鬧，也有乘客在氣憤之下，開玩笑地向司機喊話表示別再跟他浪費時間，甚至脫口說出氣話要司機「盡量撞他」。



畫面曝光後，大批網友直呼離譜，認為老翁行為太過誇張，紛紛建議應直接檢舉。事實上，老翁的行為已明顯觸法，根據相關規定，行人任意闖入輕軌軌道區，最高可處新台幣7,500元罰鍰。這名老翁不僅置自身安全於度外，更影響公共運輸秩序，除了面對輿論批評，恐怕還得為自己的一時衝動付出罰金代價。

