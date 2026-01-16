氤氳時代 重現鐵道職工日常

記者范瑜／專題報導

國家鐵道博物館經過修復與轉型後，推出「氤氳時代—員工澡堂常設展」，透過1930年代建築的模型、中央浴池現地展及古蹟修復工程3大主題，展出原始物件、生活痕跡的保存，結合當代多媒材藝術創作，揭開當時職工們的日常生活，重現浴池的職工生活氛圍及當時澡堂對鐵道職工生活的意義。

展示由近代步入現代歷程

鐵博園區前身為「鐵道工場」，負責火車的修理、製造與整備，而澡堂則提供職工下班前清潔身體、減緩疲勞的福利設施。該建築於民國89年被指定為市定古蹟，是廠內第一座擁有古蹟身分的建築。「氤氳時代—員工澡堂常設展」藉由東、西、中央3個展區，聚焦澡堂在臺灣現代化過程的空間角色及文化資產意義，呈現澡堂做為臺北機廠第一座古蹟建築的獨特風貌。

其中，西側展區透過圖像和模型，介紹臺灣建築由「近代」步入「現代」歷程的時代背景，展示臺中天外天劇場、彰化高賓閣、臺北車站，以及淡水車站等12座1930年代經典建築模型案例，窺探與「臺北鐵道工場」同時期的臺灣建築，也說明澡堂空間對鐵道職場生活的意義；東側展區則展示「臺北機廠」古蹟保存、修復、再利用歷程，以及地面基礎遺構、古蹟構件，讓民眾見證臺灣難得的大規模工業文化資產的新生過程。

完整保留文化資產意義

中央展區呈現澡堂原始設計，其建築平面呈十字形，模仿當時世界流行的火車站造型，圓弧屋頂鋼桁架由再利用報廢鐵軌製成，並以拱廊構造支撐屋頂；內部設置2座圓形熱水池、3座長型冷水池，承襲日本澡堂文化，職工會先使用淋浴間和冷水池洗淨身體，再進入熱水池浸泡，一旁則有放置臉盆、拖鞋及沐浴用品的木架，完整呈現當時職工在此生活的樣貌。

在修復過程中，以保留最原始的建築為目標，像是牆上出現的職工手寫標語、塗鴉及鑿痕，採取最低限度修復，展現新舊並存樣態；也保留了許多當時使用的物件，其中以蒸汽管及水龍頭最具特色及時代意義，更衣室、洗衣臺的水龍頭，是由臺鐵職工自行開模複製，可以順、逆時針360度旋轉，便於職工在手持臉盆等洗浴用品時單手操作使用。

中央展區呈現澡堂建築平面呈十字形，模仿當時世界流行的火車站造型，圓弧屋頂鋼桁架為再利用報廢鐵軌製成，並以拱廊構造支撐屋頂。

鐵博園區前身為「鐵道工場」，展場中以模型展示昔日園區樣貌。

「員工澡堂」在修復過程中，盡可能保留原始物件及樣貌，採取最低限度修復。其中，洗衣臺的水龍頭可以順、逆時針360度旋轉，便於職工在手持臉盆等洗浴用品時單手操作使用。

西側展區展示臺中天外天劇場、彰化高賓閣、臺北車站，以及淡水車站等12座1930年代經典建築模型案例。

東側展區展示「臺北機廠」古蹟保存、修復、再利用歷程，以及地面基礎遺構、古蹟構件。

展覽透過多媒體影音裝置，讓民眾了解臺灣建築由「近代」步入「現代」歷程的時代背景。

現場展示放置臉盆、拖鞋及沐浴用品的木架，完整呈現當時職工在此生活的樣貌。

民眾透過參觀古蹟構件，了解臺灣重要工業文化資產歷史過往。

參觀及交通資訊。（資料來源：國家鐵道博物館；記者范瑜整理）