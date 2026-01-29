氦氣球升空 南投縣民免費試乘

南投縣政府與法國氦氣球團隊動用逾40人，費時7小時，進行氦氣球充填組裝，29日氦氣球升空令人振奮。（楊靜茹攝）

南投縣九九峰氦氣球樂園預計2月11日試營運，2月5日開放1700名南投縣民上網預約免費試乘，縣府與法國氦氣球製造商團隊前晚動員逾40人，費時約7小時，為園區靈魂設施氦氣球充填氦氣並組裝，29日展開升空測試，專家將於2月2日履勘，力求氦氣球相關設施安全無虞，拚如期試營運。

九九峰氦氣球樂園的核心設施「氦氣球」，歷經縣府與法國團隊徹夜充填6000立方米氦氣並組裝，草屯鎮民29日開車行經炎峰橋，看到氦氣球守護在九九峰山腳下，直呼「滿心期待3年，氦氣球飛起來了，希望帶來人潮與商機。」

廣告 廣告

縣府觀光處長陳志賢說，縣府斥資8000多萬元，向法國氦氣球製造商訂購最新型的Aero30NG繫留式氦氣球，氦氣球可以升空150公尺，相當於在50層樓，可居高欣賞九九峰山巒、鳥嘴潭人工湖、烏溪流域等美景，法國團隊29日進行安全測試，力拚2月11日試營運。

天際航空副總經理陳怡伶及法國團隊總工程師Eric Bachelier表示，氦氣輕於空氣，氦氣球充飽後會自然而然上升，因此透過主機房液壓馬達、絞車、22釐米粗的纜繩牽引，控制收放氦氣球，營運時將以每秒1公尺速度讓氦氣球緩緩升空，全程體驗時間約15分鐘，原則上每次最多可搭乘30人，但實際搭乘人數視天候、風速等調配。

縣府強調，只要風力低於8級，氦氣球全天候皆可飛行，預計每天最多20趟、計600人次搭乘，2月5日中午12時起開放1700名縣民上網預約免費試乘，2月17日、大年初一起配合南投燈會，限量開放遊客體驗，預計入園門票99元，搭乘氦氣球每次699元，近期將公布春節優惠方案。