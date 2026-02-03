一氧化碳中毒案件頻傳 消防署宣導正確安裝熱水器

記者郭曉蓓／綜合報導

新北市土城區連續2天發生一氧化碳中毒案件，消防署今（3）日指出，中毒原因是熱水器RF室外型裝設於陽台，通風不良導致釀禍；要選擇安全品牌、依通風條件選擇正確型式熱水器、要安全安裝，才能遠離隱形殺手「一氧化碳」。

消防署統計，今年迄今已發生6件一氧化碳中毒，共25人送醫。昨天土城案件1人死亡，消防署還在確認中，目前未列入統計；今天凌晨土城再發生一氧化碳中毒事故，共計7人送醫。

消防署表示，「一氧化碳中毒」常被誤解為「瓦斯中毒」，其實瓦斯本身是烷類氣體，無色、無味、無臭且「無毒」，而瓦斯會有臭味，是因為添加臭劑(硫醇類)以警示民眾，萬一瓦斯外洩時，能及時察覺而有所防範，但並不會因為吸入瓦斯而中毒。至於一氧化碳因為無色、無味，吸入後常不自覺，但其毒性對人體有害，因此被稱為居家隱形殺手。

消防署說，一氧化碳與血液中血紅素的結合力是氧氣的200倍左右，容易取代氧氣與血紅素結合，即使少量吸入，也會結合而形成一氧化碳血紅素(COHb)，使血液的攜氧能力降低，造成身體組織無法充足含氧，而導致一氧化碳中毒。人體吸入一氧化碳後，經常會有頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，甚至導致死亡

至於室內型、室外型熱水器怎麼裝？要裝哪裡？消防署指出，若通風不良的地方，如浴室、廚房或加裝窗戶的陽臺，應選購「FE式半密閉」或「FF式密閉」強制排氣式熱水器，將廢氣強制排至屋外。「RF屋外式熱水器」則是供氣及排氣都是在屋外進行，應安裝在屋外通風良好的地方，像是建築物外牆或是開放式的陽臺，陽臺要避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

消防署進一步表示，正確安裝熱水器，除了依通風條件選擇正確型式熱水器外，也要選擇安全品牌，選用貼有CNS檢驗合格標示；並要安全安裝，由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。民眾若發現安裝錯誤，盡速請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行遷移或更換熱水器；完成改善前，使用燃氣熱水器一定要保持對外通風。

消防署提醒，天氣轉冷時，民眾常因使用瓦斯熱水器通風不良、在密閉空間使用碳火、瓦斯爐具煮食、團聚吃火鍋等，都可能產生一氧化碳而導致中毒，需特別小心。民眾警覺可能是一氧化碳中毒，請立即停止使用燃氣設備，並打開通往室外的門窗通風；身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助。如發現一氧化碳中毒患者無呼吸心跳時，請保持冷靜，依照急救步驟實施心肺復甦術(CPR)，直到救護車到場急救。

正確安裝熱水器，才能遠離隱形殺手「一氧化碳」中毒。（消防署提供）

錯誤安裝熱水器的樣態。（消防署提供）