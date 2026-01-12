一氧化碳中毒「今年才過12天已3起」 近5年奪20命
入冬以來冷空氣一波接一波，各地陸續傳出一氧化碳中毒事故。消防署統計，2021年至2025年近5年間，全台共發生132起一氧化碳中毒案件，造成339人送醫、20人死亡，其中2021年案件數與送醫人數最多。
今年天氣偏冷，短短10天內已發生3起一氧化碳中毒事件，共11人送醫。包括3日新北市板橋民宅3人送醫，以及8日與10日高雄市鼓山區接連發生的兩起一家四口中毒意外。
消防署調查發現，3起事故雖皆使用屋外式熱水器，但熱水器安裝於加裝窗戶的陽台，加上天冷門窗緊閉，導致通風不良，使一氧化碳在室內累積釀禍。
消防署提醒，一氧化碳中毒常出現頭痛、噁心、暈眩甚至昏迷，症狀與感冒相似，民眾應提高警覺。屋外式熱水器應設置在完全通風的室外空間，若裝於封閉陽台，應儘速請合格技術士改裝具強制排氣功能的熱水器，避免隱形殺手危害生命。
