一氧化碳中毒4口全送醫 疑門窗緊閉熱水器燃燒不全

8日一早，住在高雄鼓山大順一路的一對20多歲夫妻，準備叫2名年幼兒子起床，發現人叫不醒，後來叫醒後，也是呈現恍神狀態，沒多久連大人都出現暈眩，媽媽驚覺不對勁緊急報警，送醫後一家四口才撿回一命。警消事後調查，這一戶是將RF室外型熱水器，裝在陽台，寒流期間，疑似天冷，三扇窗戶，有兩面緊閉，熱水器燃燒不完全情況，導致一氧化碳無法排出，累積後回流室內。

救護車出動進行任務，十萬火急趕到這一棟民宅，因為傳出有一家四口，一氧化碳中毒情況危急，27歲的媽媽被抬上擔架，緊急送醫，而關鍵時刻，就是她察覺異狀，意識到事情嚴重性，立刻通報求救，其他住戶VS.記者說：「洗澡瓦斯窗戶什麼都關著，我熱水器沒有裝在裡面都裝在外面，我有看到(意外)公告，大樓很多都加那個玻璃帷幕，對，或者是鐵窗之類的。」

8日上午7點多，一對20多歲的夫妻，準備叫2名年幼兒子起床，兄弟兩人昏迷不醒，即便喚醒，也呈現恍神狀態，爸媽擔心是小孩生病，結果不久後大人也出現頭暈、身體不適症狀，高雄市消防局中華分隊小隊長張智淵說：「皆意識清楚，頭暈。」

事發後警消進到屋內調查，發現住戶將RF室外型熱水器，裝在陽台室內空間，寒流期間，疑似天冷把陽台窗戶緊閉，洗澡時因為通風不良，熱水器燃燒不完全產生的一氧化碳無法排出，累積後又回流屋內，其他熱水器業者說：「保持陽台裡面不要有堆積物，還是曬衣服啦，有那個冷氣，有那個窗型冷氣，因為窗型冷氣就會吸排氣。」

熱水器業者提醒，RF室外型熱水器，燃燒空氣與排氣，都仰賴室外環境，一旦安裝位置不當，或通風受阻，就可能產生致命危險，其他熱水器業者說：「(室外型)整個都是排氣，上面也會排，出來的它這個一氧化碳廢氣比較多。」幸好這回媽媽及時通報，才讓一家四口成功脫險，真的是不幸中的大幸。

