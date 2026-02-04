一氧化碳輕度中毒「像感冒」 醫揭6常見症狀！這樣做能自救

健康中心／李紹宏報導

日前新北市土城一家人在短短兩天內竟面臨「1死7送醫」的悲劇，對此，胸腔科醫師蘇一峰推測是一氧化碳中毒。蘇醫師特別示警，一氧化碳中毒初期的頭痛、頭暈、噁心等症狀，與一般感冒或腸胃炎極為相似，而關鍵治療為立即離開現場、吸入新鮮空氣，並給予高濃度氧氣治療。

新北土城發生一氧化碳中毒事件，共造成該住家內7名住戶送醫，初步判斷是熱水器RF室外型裝設於陽台導致。（圖／翻攝畫面）

一氧化碳無色無味！若吸入恐害嚴重缺氧

回顧事件，該家庭中，11歲的長女在全案爆發前一天，便已離奇陳屍於5樓臥室，隨後其餘7名家人也陸續出現身體不適緊急送醫，引發社會高度關注。

廣告 廣告

對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文，推測該家庭極可能是遭遇了「一氧化碳（CO）中毒」。他解釋，一氧化碳是由碳基燃料不完全燃燒所產生的有毒氣體，不僅無色、無味、無臭，且對血色素的親合力是氧氣的200倍以上。一旦吸入，會導致血紅素無法攜帶氧氣，進而引發嚴重的組織缺氧。

一氧化碳輕度中毒「6症狀」似感冒、腸胃炎

蘇一峰醫師特別提醒，一氧化碳輕度中毒時，患者常出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、四肢無力、嗜睡等6症狀，這些徵兆與感冒、腸胃炎極為相似，極易被忽視。若中毒情況加重，則會演變為視力模糊、呼吸加速、抽搐、意識不清甚至昏迷；而在不自覺中陷入昏迷後，最後往往導致心跳停止。

一氧化碳輕度中毒時，症狀類似一般感冒，產生頭暈、四肢無力等症狀。（示意圖／PIXABAY）

「抽血」能知是否一氧化碳中毒 自救方式曝

蘇醫師指出，只要透過抽血檢驗，即可迅速診斷是否有一氧化碳中毒。其實，這類意外在冬季尤為常見，主因多為熱水器安裝在室內或通風不良的陽台，導致廢氣累積，而關鍵治療是立即離開現場，呼吸新鮮空氣，並給予高濃度氧氣（高壓氧）治療。

更多三立新聞網報導

黃國昌喊在野黨目標「打下高雄」！尹立點出關鍵嗆爆：政治地盤的分贓

他點名「這1世代」辛苦遭遇 嘆是否最慘！網兩派戰翻

把握好天氣！週末恐迎「首波寒流」 最冷時段曝光

立春後赤馬紅羊劫！專家曝「戴1飾品」能防小人 這33行業吉星加持旺

