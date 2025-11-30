一氧化碳高峰！專家示警「這年分」熱水器恐釀禍 1招最高爽領1.5萬元

實習編輯藍子瑄／台北報導

水電專家提醒，家中使用超過 5 年的瓦斯熱水器務必及早檢查、汰換。（圖／資料庫）

隨著天琴颱風外圍環流、東北季風增強接力影響，全台從今（30）日起再度轉為濕涼天氣，部分地區將一路冷到週五。氣溫驟降，也意味著冬季「一氧化碳中毒」事件進入高風險時期，水電專家提醒，家中使用超過 5 年的瓦斯熱水器務必及早檢查、汰換。此外，各縣市政府也提供熱水器汰換補助，低收入戶最高可領 1 萬5000 元；不過多數縣市今年的受理時間已截止，僅南投縣仍開放至年底，一般戶補助 3000 元、低收入戶最高可達 1 萬2000 元。

YouTube「宅水電」主理人梁師傅，同時也是臉書社團「水電DIY技術研習社」管理員，他在社團中整理出 9 大冬季安全提醒，特別呼籲老屋與透天厝住戶一定要注意，其中第一項就是「老舊熱水器趕快換」。

水電師傅 9 大提醒 老屋、透天戶更要留意

1. 寒冬將至，5年以上老舊瓦斯熱水器應盡速維修或汰換。

2. 不安全位置的「屋外型熱水器」務必更換為強制排氣型熱水器。

3. 若改用電熱式（瞬熱、儲熱、熱泵）熱水器，需找專業師傅進行電力規劃。

4. 寒流來時，外牆磁磚可能脫落，出入須小心。

5. 低溫易使老屋管線破裂，需特別注意。

6. 冬季裝修旺季將至，小心「工程蟑螂」出沒，尤其整棟翻修專門騙你過年前會好。

7. 水電師傅人力吃緊，修繕要提早預約；DIYer需注意安全須知。

8. 東北季風強，透天住宅應檢查水塔蓋是否固定良好。

9. 年終大掃除若清洗水塔，記得事前關閉抽水、加壓馬達電源。

熱水器汰換最高要價 3.3 萬！補助最多可領 1.5 萬元

據了解，一台具強制排氣功能的瓦斯熱水器約 1萬2000元 至 3萬元，外加安裝費約 1500元 至 3500 元；若還需新增管線、延伸排氣或打孔，費用將再往上增加。

為降低一氧化碳中毒風險，各縣市多年來都有提供熱水器補助，補助金額從 3000 元到 1 萬5000 元不等。不過多數縣市今年的受理時程已截止，民眾可洽詢所在地消防局了解 2026 年補助的開放時間與金額。

南投縣今年補助仍開放到 12／31！一般戶 3000、低收入戶最高 1.2 萬

南投縣公告今年度補助受理至 12 月 31 日，一般戶補助 3000 元、低收入戶最高 1 萬2000 元，每戶限申請一次。

申請時需備妥發票或收據正本、補貼款項領據正本、申請人存摺影本、竣工紀錄表、檢附施工前與施工中彩色照片或電子檔各一張、施工後彩片照片或電子檔兩張。若為強制排氣型熱水器，還需加附排氣管末端（外牆）照片。

