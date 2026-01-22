氧氣面罩讓給她...勇消詹能傑搶救50分鐘殉職 醫揭「無法插管」無奈

詹能傑第二次從火場撤出，不斷提醒弟兄屋內狀況及大型家具位置。(鏡新聞)

基隆市樂利三街民宅昨（21日）深夜發生火警，41歲消防小隊長詹能傑3度冒死衝進火場，為了救出受困屋內的34歲羅姓女子，脫下氧氣面罩給羅女，自己卻吸入過量濃煙缺氧殉職。基隆長庚醫院院長吳俊德說明，詹能傑於凌晨2時許送抵醫院時已無生命跡象，由於吸入濃煙導致呼吸道嚴重腫脹，無法順利插管，只能緊急氣切搶救，可惜急救50分鐘仍回天乏術，無法救回。

詹能傑第二次撤出火場時，頻頻提醒弟兄注意安全，特別叮囑屋內有堆積如山的衣服，不小心碰到恐會塌陷滑落；他凌晨1時許第三度進入火場，為救受困的羅女，他將自己的氧氣面罩讓給她使用，與義消共用1個呼吸面罩，之後氧氣存量急劇下滑，氣瓶數值僅剩10bar（正常氧氣瓶數值約280至300bar），詹能傑缺氧昏厥。

屋內雜物堆積如山。（翻攝畫面）

這場惡火造成2死4傷，基隆市長謝國樑表示，將全力爭取最優撫卹，並爭取讓詹能傑進入忠烈祠。消防帳號「消防神主牌」則在Threads點出，詹能傑為了搶救受困民眾，做了違背求生本能的決定，將賴以維生的面罩讓給民眾，加上屋內堆積如山的雜物嚴重影響救援，呼籲清空那些「以後會用到」的堆積物，「別讓他的犧牲白費，別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓。」





