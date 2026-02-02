氫能重大突破！中山大學「質子高速公路」 效能翻倍助攻淨零轉型

國立中山大學光電工程學系教授張美濙（左）、黃文堯（中）團隊研發新型質子交換膜，研究成果獲登「國際氫能期刊」（International Journal of Hydrogen Energy）。共同作者光電系博士生Abid Hussain（右）手持應用質子膜的燃料電池單電池。（丁治綱攝）

氫能被視為達成2050淨零排放的終極解方，但其關鍵材料長期依賴進口且價格昂貴。國立中山大學光電系教授黃文堯、張美濙團隊今日發表研發成果，成功開發出新型「質子交換膜」，功能宛如為質子打造一條「特快高速公路」，導電效能比目前業界標竿杜邦（Nafion）提升超過一倍，且製程環保無毒，預計明年推動商業化量產，為氫能車與半導體減碳鋪路。

燃料電池的發電關鍵，在於讓「質子」能快速穿過隔離膜產生電力，過去業界普遍使用國外材料，但在高溫下容易「跑不動」，且材料尺寸不穩、價格高昂，報廢後還可能產生有毒物質。中山大學團隊經過多次實驗，成功設計出新型薄膜（SYS7–H與SYS7-L系列），實測發現其質子導電率較傳統材料分別提升達88％與102％，這意味著電池的能量轉換效率更高，發電功率也更強。

黃文堯教授指出，這項技術不只能應用在氫能車、氫能巴士，解決目前台灣建置加氫站後的車輛動力效率問題，更在半導體產業有極大潛力；由於半導體製程，如EUV曝光機，需消耗大量氫氣，過去多直接排放廢氣，若透過此新型薄膜技術，可有效回收餘氫並純化，達到循環利用與減碳的雙重效益。

此外，這2種新型薄膜還能應用於大型儲能系統「釩液流電池」，就像一座大型儲水槽，能儲存風能或太陽能等綠電，在用電高峰時穩定釋放，目前團隊已與欣緣科技、威杰能源等產業鏈夥伴展開產學合作，並完成專利布局，這項來自中山大學的研發突破，不僅能大幅降低材料成本，更為台灣在氫能與儲能技術領域打下強心針。

