氫能電力發展 5大運用一次看

財經中心／廖珪如報導

台灣在氫能發展上攜手波蘭向前行。（圖／翻攝能源署報告）

為持續深化台灣與波蘭在氫能領域的合作，「第2屆台波氫能工作小組會議（2nd TW-PL Working Group on Cooperation in Hydrogen Energy Field）」於近（16）日順利召開。本屆會議由波蘭主辦，我國經濟部能源署副署長陳崇憲與波蘭能源部電動車、燃料暨氫經濟司司長Mr. Dariusz Kucel共同主持。會議聚焦四大主題：政策推動、減碳策略及標準、綠氫生產及加氫站建置，雙方產業代表分享具體合作構想，期望強化雙邊產業鏈連結，共同加速氫能應用發展。

此次會議，台波雙方就氫能推動政策、低碳氫來源認證機制、綠氫生產技術研發現況、加氫站示範計畫等議題進行交流。雙方業者共同探討多項潛力合作議題，包含水電解低碳氫生產技術應用於合成燃料生產、協助化肥業者與煉油業者能源轉型、燃料電池發電應用於運輸載具及資料中心電力供應、氫能巴士認證等。特別是，波蘭在冬季對熱能需求較大，燃料電池或電解槽，可同時滿足能源生產與供暖需求的多元應用場景也是未來雙方可深入合作的方向。

本次工作小組運作，係延續台波兩國於112年簽署「台波氫能合作工作小組合作備忘錄」所建立的良好基礎。今年9月，能源署副署長吳志偉率領「台波氫能訪團」赴波蘭進行為期一週的交流，期間拜會波蘭能源部（Ministry of Energy）、經濟發展與科技部（Ministry of Economic Development and Technology）、氣候與環境部（Ministry of Climate and Environment）等政府單位，並實地走訪Promet-Plast、ORLEN、ZE PAK、波蘭氫能協會（Hydrogen Poland）及下西里西亞氫谷協會（Lower Silesian Hydrogen Valley Association）等具代表性的氫能產業機構。

藉由多次官方互動及產業座談，台灣及波蘭在氫能政策、技術與商機等面向已建立更緊密的對接，也為雙方後續合作奠定扎實基礎。展望未來，兩國將持續透過工作小組溝通平台，強化政策協調與產業鏈整合，積極探索更多合作契機，攜手推動氫能於能源轉型中的多元應用，共同邁向淨零永續的未來。

