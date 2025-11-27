水上人家克難生活 沒身分不便就醫

馬來西亞沙巴，沿海一帶的水上村落。這些房子都是用木板簡陋地搭建出來，高腳屋下都是滿滿的沼澤和垃圾。他們沒有證件，沒有身分和國籍，過著躲避被執法員逮捕的日子。慈濟志工和人醫會義診，提供醫療慈善援助。

十八歲的瑪格娜是甘榜班吉慈濟義診排在第一位的村民。她胸口有一個漸大的腫塊，而右眼因細菌感染失明，儘管不痛，但視力早已黯淡。

病患 瑪格娜：「我自小就患上這種病，我覺得很感恩，因為你們來這裡幫助我們。」

山打根慈濟志工 龔德益 ：「我希望說，我們辦了義診，村民他們的醫療意識能夠提升，就是小病他們就來醫，不要等到大病，要花很多錢來治療，他們要是沒有處理好，小病拉成大病，他們的整個家庭都會被拖垮的。」

結合拿篤、斗湖、山打根和雪隆志工的力量，這次義診一共讓363位村民得到基本醫療的照顧。沙巴拿篤水岸村落，居住著一些不諳馬來語的巴瑤族和蘇祿裔。

翻譯志工 海雅蒂：「我通曉蘇祿和巴瑤語，我能將之翻譯成馬來語，我覺得這裡的村民像內陸地區，大部分都是困苦人家，我的孩子曾生了一場大病，慈濟從拿篤開始幫我，直到亞庇公立醫院，我孩子得以進行手術，全部過程和費用都有慈濟援助。」

32名雪隆志工和人醫會成員自費飛到沙巴東岸參與義診，付出不辛苦，收穫卻甘甜。

雪隆志工 呂佳城：「搬運物資是讓我最印象深刻，就是我們每個人分工合作，要把物資從外面運到進去裡面，清真寺那邊，在我們那麼大的團隊之下，每個人分工合作一點，就很輕鬆。」

雪隆志工 黃種吉：「想要很讚歎這裡的志工，第一，身兼多職，因為了解到他們志工也比較少，他們也很願意給機會，好，跟著你的意見走，這一點我覺得滿讚歎的。」

義診結束後，一行人也移步到慈濟斗湖聯絡處，並且參訪慈濟學習中心，見證教育如何改變無國籍孩子。

雪隆志工 吳赴陞：「就感覺我們大老遠，從吉隆坡飛過來幫他們，可是，想深一層，是他在幫我，讓自己不只是在看慈濟的法，而是在行慈濟的法。」

雪隆志工 羅徠銘：「因為我本身是很會亂花錢的人，在這個見苦知福過後，我會覺得，這個東西我們不需要，那個東西我們不需要，就是我們可以留給需要的人。」

拿篤和斗湖的無國籍住民沒有任何證件，必須謹慎躲避移民局的拘捕。他們滯留在社會邊緣，貧窮，遭人排擠，不易得到援助。

