水上全民運動館開幕 即日起至11月5日免費開放 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣水上鄉全民運動館今30日開幕啟用，即日起至11月5日試營運期間，全館各項設施免費開放使用，縣長翁章梁、運動部政務次長鄭世忠及各級民代今出席開幕式，歡欣鼓舞迎接縣內第一座全民運動館開張，同時體驗館內的健身器材。

教育部體育署（現運動部）補助1億元、嘉義縣政府自籌8,749萬餘元打造這座新穎的全民運動館，縣府依促進民間參與公共建設法以ROT方式委外經營，褆姆股份有限公司取得8年經營權。全民運動館總樓地板面積達3,114平方公尺（約951坪），館內設置多功能活動教室、瑜珈韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及6座羽球場等空間，滿足運動人口的多元使用需求，部分教室設置活動式輕隔間，可彈性調整空間配置。

廣告 廣告

翁章梁表示，感謝當時體育署（現運動部）支持1億元興建，後因原物料上漲，縣府又自籌了8千多萬，共同完成這個體育運動空間，且委外的公司有多處成功經營的經驗，盼水上全民運動館也是下一個成功的地點，帶動健康風氣。翁章梁也說，現今社會越來越多人接受找付費教練指導，大城市也有許多公、私立的運動據點，希望在嘉義縣也能讓大家享受有如都市的待遇，謝謝中央對地方的支持，未來若有機會，也能在嘉縣其他鄉鎮籌設運動館，同時感謝蔡易餘立委不斷奔走、成功爭取。

教育處指出，委託團隊投入1,200萬添購多項設備，其中包含體適能中心設備及運動教學設備，帶給民眾新的服務，未來將開設韻律有氧、瑜珈、TRX及健身課程等多項課程。導入民間的專業營運能力，提升了公共設施的服務效能，水上全民運動館每年只休館兩天（農曆除夕及大年初一），其餘時間每天都開館營運，時間從早上6點到晚上10點，方便民眾依空閒時間入館運動。