水上恒司專訪／願為家人放棄工作 直面缺點自招年輕太衝動

水上恒司。（圖／高雄電影節提供）

日本男星水上恒司日前參與高雄電影節，此次帶著《九龍大眾浪漫》、《火喰鳥之鳴》兩部截然不同風格的新片來台，展現他的多變樣貌。他在接受專訪時，聊到過去個性比較衝動，現在懂得接納相左意見，也不斷在成長，希望能夠逐漸改進和補足自己的缺點。

《九龍大眾浪漫》改編自同名漫畫，水上恒司當時和吉岡里帆來台取景拍攝，看似浪漫唯美的戀曲，竟暗藏一段驚人秘密；《火喰鳥之鳴》則是水上恒司首度挑戰懸疑奇幻題材，聚焦一本來自80年前、已戰死的祖父兄長留下的日記，竟成了強烈執念，讓他和妻子得面對難以理解的靈異事件和情感糾葛。

《火喰鳥之鳴》片中談及人性的黑暗和慾望，罕見看到水上恒司的陰暗又壓抑的演出，好在他當時沒有太過入戲，只要換上自己的便服，便會脫離角色，總是帶著陽光笑容的他坦言：「人生不是只有開心樂觀，所以會不斷去面對黑暗和慾望的部分。」他自招過往個性比較衝，為了捍衛自己的價值觀，遇到不同意見會直接回嘴，但現在他會緩緩，把對方的意見放在心裡，試著接受不一樣的思維。

此外，《火喰鳥之鳴》不斷提到角色們最重視的事物，現實中水上恒司現在最珍視的當然就是家人，雖然他熱愛演戲，且能夠在邊工作時也能享受自己想做的事，是相當難得的經驗，但如果表演工作會讓家人感到痛苦或不愉快，他便會選擇放棄，「我不會為了工作，削減家人的優先價值。」

而對於忙碌工作，水上恒司笑說自己放鬆的方式就是「多睡覺」，去年他來台拍攝《九龍大眾浪漫》，抽空在公園運動健身，吸引粉絲討論。他解釋自己平常沒有特別愛運動，當時是因角色需要較為魁梧的身材，他為此持續一個多月不斷運動，以維持身形，尤其拍攝工作會消耗非常多的體力，所以他現在比較在意如何能夠快速地恢復體力。

水上恒司最近一次拍攝工作結束後，終於有時間放鬆，充足睡了八小時後，便開始打開串流追劇，尤其在好好休息後再回頭看自己的作品，他突然迸出很多想法，思考著表演哪裡可以更好，甚至是更加理解導演當初想呈現的概念。

再兩年就要迎來出道十周年，一路走來水上恒司總是不斷面對自己的缺失，並嘗試補足不足的部分和經驗，「有些人可能會安逸於現在的自己，但我想要不斷找出自己的缺點，更加進步。」在在都透露出他渴望追求更好的自己，也期待讓粉絲看到這一面。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／專訪