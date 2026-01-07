水上版特斯拉？ 電能驅動綠色航行

電動車改變了陸地交通，現在，這股浪潮正延伸到水面上。這艘全電動船，不僅速度不輸燃油船，還更安靜、零排放。在全球減碳趨勢下，水上交通也迎來電動化轉型。

波光粼粼的湖泊上，一艘船悄然前行，激起細碎水花。沒有引擎轟鳴，也沒有刺鼻柴油味，只有浪花拍打船體的聲音。

電動船公司創辦人 李：「我們正坐在Arc Sport上，這是一艘全電動的水上運動船，長23英尺、500匹馬力，它搭載了大型電池，讓你可以在水上暢玩數小時，沒有任何廢氣、噪音，也沒有傳統汽油船的維護負擔。」

這艘電動船由前特斯拉與電動車新創公司的工程師打造，性能媲美跑車，卻比傳統燃油船安靜許多，也不會對空氣與水質造成汙染。單次充電可使用約4到6小時，隔夜充電即可恢復滿電，適合長時間水上活動。

駕駛艙配備大型觸控螢幕，駕駛可即時調整船身平衡系統、操作介面與巡航設定，甚至能在船側精準製造適合衝浪的浪波，滿足各種水上運動需求。

電動船公司創辦人 李：「我第一次體驗電動車時，讓我看見了將這項技術，帶到水上的可能性，一旦產生這個想法，只是時間問題，等技術成熟即可，感謝汽車產業，投入數百億美元的研發，我們如今已可實現這個目標。」

目前，這艘電動船起價26.8萬美元，約844萬台幣，儘管價格不菲，訂單仍持續湧入。隨著港口減排法規逐步上路，加上環保與奢華並重的需求，電動船市場正快速成長。創辦人表示，未來將持續把電動技術延伸到更多水上產品，從港口拖船到休閒遊艇，打造無聲、零排放的新世代水上交通。

