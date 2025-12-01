水上鄉公所出版青年返鄉誌 翁章梁出席新書發表會

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣水上鄉公所30日於水上仙草柔軟節盛大發表新書「回來，是一種遠行。青年返鄉誌」，公所首次自力出版，記錄了12位深耕水上鄉的青年創業與就業故事，縣長翁章梁、鄉長林緗亭盼藉此鼓勵更多青年勇敢返鄉或移居就業，為嘉義縣注入嶄新活力。



林緗亭說，「青年返鄉誌」涵蓋水上鄉多元的產業與文化面貌，他們以實際行動證明家鄉是最好的創業舞台，透過創新思維結合在地風土民情，並連三年舉辦仙草柔軟節大力推廣水上特有紅骨仙草，希望讓大家想到仙草不只有新竹關西，也能對水上仙草留下深刻印象。



林緗亭也說，招商市集都要求開發仙草相關料理，仙草是能融入各個料理的好素材，鹹甜熱冰都品嚐的到好滋味，「青年返鄉誌」則介紹全新的產業面貌，家業如果沒有第二代傳承可能就變成夕陽產業，承接過程會遇到傳承、衝突、創新，打造新的舞台空間給年輕人發揮，刊物的出版也使動人的奮鬥故事被看見。



翁章梁表示，書中能量十足，不少外地青年甚至因熱愛水上而移居定居，例如咖啡職人、個性畫框創作者、原住民青年及跨縣市務農青年等，都在水上找到新舞台，讓更多人看到水上的可能，充滿活力與生機，嘉義縣未來匯聚台積電、無人機、Outlet等大型建設，會有更多外地人來訪、定居工作，希望大家一起努力讓嘉義變得更好。



水上公所表示，未來將持續舉辦如「仙草柔軟節」等特色活動，結合在地產業與觀光，以吸引人潮、創造在地經濟效益。