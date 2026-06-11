娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

民視《綜藝新時代》日前來到屏東東港，帶領觀眾用最不一樣的方式探索在地秘境。節目一開場，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠帶著南珉貞悠閒划著SUP穿梭在東港紅樹林濕地，沒想到才剛出發就上演落水大亂鬥！阿翔想請籃籃幫忙拉上岸，結果籃籃「越推越遠」直接丟包，逼得阿翔靈機一動把籃籃拖下水，現場亂成一團，最後全靠南珉貞出手相救才順利脫困。當大家分享SUP體驗時，楊繡惠突然好奇問：「這叫SUP喔？」眾人立刻把焦點轉向南珉貞，想聽聽韓國人怎麼唸，南珉貞用韓式發音說出「Supping」，竟被全場集體聽成「Shopping」，讓她哭笑不得直呼：「不是啦！」

「水上鋼鐵人」教練保證「不會飛太高」！南珉貞嚇得中韓文崩潰大叫最後直呼「好玩」

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南珉貞與籃籃

隨後，籃籃神秘宣布要帶大家尋找一座「消失十年的神秘島嶼」，但出發前得先找到專業嚮導，迎接眾人的嚮導竟是一位宛如「水上鋼鐵人」的飛行教練，空中翻轉特技讓眾人看得目瞪口呆，教練極力邀請大家體驗水上飛行器，籃籃、楊繡惠和南珉貞瞬間互相推託，面對教練保證「不會飛太高」，南珉貞更當場崩潰大喊：「不相信！」最後楊繡惠與南珉貞硬著頭皮上陣，沒想到教練逆向操作整個瘋狂飛行，讓楊繡惠與南珉貞體驗結束後兩人雙腿發軟抖個不停。被問到感想時，楊繡惠語出驚人表示：「我整場沒有感覺，我靈魂都飛走了！」，籃籃立刻補刀：「她應該是一肚子火吧！」讓楊繡惠當場暴走，對著教練怒吼：「你給我過來！我不是說我怕高嗎！」嚇得教練拔腿就跑。

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南珉貞體驗水上鋼鐵人嚇到崩潰

輪到南珉貞時更是表情失守，罕見展現超流利中文崩潰喊道：「不要這麼高啦！」下來後整個人虛脫到被工作人員「提上岸」，先用韓文抱怨一句「飛太久了」，下一秒卻又秒變笑臉大喊：「好玩！」極致的反差萌讓現場笑聲不斷。

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楊繡惠體驗水上鋼鐵人

接著眾人划著獨木舟前往傳說中的神秘島嶼，不過想登島可沒那麼容易，教練先帶大家來到蚵棚，宣布要先蒐集「建島材料」，當一大串鮮蚵從海中被拉起時，所有人驚呼連連，滿頭問號看著眼前的景象。抵達目的地後，大家終於揭開神秘島嶼真面目—原來是由大量蚵殼堆積而成的「蚵殼島」，島主現身解說島嶼由來，也透露這座島曾關閉十年，如今重新開放，而《綜藝新時代》正是首批登島的團隊。

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南珉貞、籃籃與阿翔

沒想到楊繡惠突然自豪表示：「其實我才是第一個登島的人！」原來她年輕時曾在此拍攝歌曲《阿母的美麗與哀愁》MV，還大方秀出珍貴畫面。阿翔看完忍不住驚呼：「四十幾年前跟現在長一樣耶！」讓楊繡惠笑到合不攏嘴。

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中－東港黑鮪魚餐廳老闆 發哥

結束蚵殼島行程後，阿翔神秘預告要帶大家見識東港最傳奇的「東港第一鮪十二連霸霸主」。來到黑鮪魚餐廳，老闆介紹今年的第一鮪四個藝人加起來，都沒有第一鮪重，一句話立刻激起眾人勝負欲，決定一起站上體重計挑戰，不料總重量驚險勝出後，眾人竟偷偷下秤，只留下籃籃獨自站在上面，氣得她大喊：「你們很損耶！」

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四個人的體重不及一隻黑鮪魚





隨後老闆端出各種珍貴黑鮪魚部位讓大家猜測名稱。阿翔幸運吃到極品部位「金三角」，興奮到直接衝出廚房狂奔一圈，誇張反應讓所有人笑歪，而南珉貞首次品嚐「麻油黑鮪魚魚膘」後也欲罷不能，不斷大喊：「好好吃！」除了大啖美食，阿翔也補充，老闆多年來將第一鮪收益投入公益，幫助地方弱勢與海難救助，讓主持群相當敬佩。





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東港最傳奇的「東港第一鮪十二連霸霸主」

大啖美食後，楊繡惠突然提議帶大家前往東港信仰中心改運，來到東隆宮廣場後，大家熱烈分享各國開運妙招，籃籃率先示範土耳其的改運方式，竟直接抓起一把鹽往阿翔臉上猛抹，嚇得全場尖叫。南珉貞則介紹韓國流行的「疊石改運法」，眾人輪流堆疊石頭，傳說最後弄倒的人運勢最差，沒想到石塔一路撐到最後，卻在籃籃手上轟然倒塌，南珉貞見狀立刻有樣學樣，抓起鹽巴往籃籃身上狂灑，讓她哭笑不得。

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籃籃率先示範土耳其的改運方式，竟直接抓起一把鹽往阿翔臉上猛抹

最後眾人進入東隆宮虔誠參拜，並透過擲筊請示王爺是否需要改運。結果主持群與來賓竟全數過關，連製作人黑熊也順利獲得「免改運認證」。看來王爺的意思是，我們大家運氣都很好，只要誠心拜拜就夠了！

原文出處：「水上鋼鐵人」教練保證「不會飛太高」！南珉貞嚇得中韓文崩潰大叫最後直呼「好玩」

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