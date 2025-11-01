水上香火祭鑼鼓喧天 翁章梁贈「澤被蒼生」匾額祝賀英濟夫人聖誕
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】「114年水上香火祭—英濟夫人聖誕暨鎮北宮贈匾典禮」今（1）日在水上鄉鎮北宮隆重舉行，現場鑼鼓喧天，氣氛熱鬧，信眾齊聚祝賀神明英濟夫人聖誕。嘉義縣長翁章梁親臨廟宇參拜，並致贈匾額「澤被蒼生」，表達對英濟夫人庇佑鄉里的敬意。
鎮北宮主祀神明英濟夫人（張姑婆媽）據傳為明朝福建雲霄縣人，精通醫術、濟世救人，曾顯靈擊退倭寇，獲嘉靖皇帝封「一品英濟夫人」，信仰傳入台灣後成為庄頭守護神，庇佑地方平安，來台迄今已有上百年歷史，每年農曆9月16日為聖誕千秋之日。
鎮北宮以「水上香火祭」為主題籌辦祭典儀式，也規劃「英濟夫人繪本及長者手作展覽」、「廟埕屋台市集」、「真人夾娃娃機體驗」及「廟宇歷史走讀」等趣味活動，結合民俗、藝術與環保概念，展現水上鄉宗教文化的多元面貌。
水上鄉公所表示，透過香火祭活動，除了祈福納祥，也希望推廣「以環保敬神」的祭祀觀念，用另一種方式傳承地方信仰文化。
翁章梁說，英濟夫人本名叫做張雲，祭祀至今已有170多年歷史，庇佑水上鄉多代鄉親，今天很有福氣，能夠贈送匾額給廟方，感謝鎮北宮幹部將廟裡整理得非常好，廟裡氣氛莊嚴隆重。透過地方廟宇盛事可以強化地方信仰，也能教化眾人行善，期望英濟夫人保佑嘉義縣轉型成功，讓大家發展都能越來越好。
