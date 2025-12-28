水下文化資產教育向下扎根 喚醒守護水下文資小巨人 文化部長李遠邀學子共賞《沈睡的水下巨人》「潛」進歷史

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部（24）日於臺北京站威秀影城舉辦《沈睡的水下巨人》觀影活動，邀請曾參與文化資產局水下文化資產推廣課程與活動的國中小學員與種子教師到場，與文化部長李遠、文化資產局局長陳濟民及導演李景白，一同透過紀錄片影像，感受海洋文化感動與魅力。期盼透過影像教育向下扎根，讓年輕世代從小培養尊重與保護水下文化資產的意識。

文化部長李遠說，《沈睡的水下巨人》是他擔任文化部長以來，唯一包場的一部電影，因為這部探討水下生態沉船，並以8K高畫質拍攝海底生態與沉船影像，呈現大海歷史記憶與文化故事的紀錄片，「很適合文化部包場」。雖然從電影4月25日上映後，包場活動因為2次颱風、1次地震影響而延期，但是似乎也注定要與大家在海底一起度過聖誕夜。

李遠表示，2015年《水下文化資產法》公布施行後，今年正好10週年，臺灣在建立水下文化資產保存制度、調查研究及教育推廣方面已積累初步基礎，也依文史價值評估列冊10艘沉船。「臺灣的歷史與沉船很有關係，10年10艘沉船」，相信透過導演李景白冒著生命危險沉到水下所呈現的鏡頭，將讓大家看見每一艘船背後的故事及歷史。

李景白也回應李遠，包場活動雖因颱風、地震影響的延期，但正如他拍攝《沈睡的水下巨人》一般，「雖然可能面對不同的挑戰，但最終我們都會解決這件事」。李景白分享，他一直認為海洋是臺灣的母親，所以他始終希望把海洋的故事說給更多人知道，不管從生態、歷史的角度，「海洋都是臺灣最大的資源」。期盼藉由《沈睡的水下巨人》，讓更多人瞭解並共同關心「我們的海洋、我們的母親」。

文化部指出，海洋是臺灣重要的文化底蘊，水下文化資產是國家歷史的重要見證，從現地保存的沉船遺址到出水遺物，都承載著臺灣在世界航海歷史與國際交流版圖中，不可或缺的樞紐地位。文化部未來除持續水下文化資產的調查、研究及保存工作外，也將繼續推動水下文化資產推廣與教育向下扎根，包含與相關博物館所及學校合作開設水下文化資產講座、舉辦教師研習課程，以及規劃校園巡迴影展與繪本、桌遊等互動教材，期盼讓年輕一代從小就能認識蘊藏在臺灣海底下寶貴的文明瑰寶，進而培養保護水下文資的責任感，讓「沈睡的水下巨人」不再只是藏在大海底下的秘密，而是全民共享的文化寶藏。