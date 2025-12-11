水中大解放！薔薔上岸轉身「一片肉色」網友嗨翻了

薔薔曬出火辣比基尼照。（圖／翻攝自薔薔Instagram）





薔薔（林嘉凌）接下東森綜合台《小姐不熙娣》主持棒，向來作風嗆辣直爽的她為節目帶來嶄新的氣象；今（11）日她在社群平台曬出火辣比基尼照，自嘲喊道：「深夜水怪！」掀起網友熱議，狂讚她身材練得非常好。

薔薔身穿全黑比基尼、留著一頭性感濕髮，露出渾圓胸型，她接著在水池中徜徉展現緊緻身材，上岸後一轉身隨即展現出下身渾圓蜜桃臀型，健身成果相當好。

薔薔的辣照曝光後，吸引大批網友稱讚「臀部練得超好看的」、「巴西認證過的美臀」、「超漂亮屁股好美」、「真的好有女王的樣子！」、「寶石等級的身軀」、「這顆臀太好看啦！」、「這屁股真難練。」

