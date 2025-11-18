「水中白金」捕撈季將至 桃園5年鰻苗架列管數大減5成

桃園市海資處加強鰻苗捕撈季節的沿岸巡查，重點稽查裸露鋼筋、未清理網具等高風險設施，109年至今鰻苗架列管數量已減少五成，提升海岸安全與作業秩序。（桃園市環保局提供）

鰻苗捕撈旺季即將到來，每年11月至隔年2月是鰻苗洄游至桃園沿岸的高峰期，也是開放鰻苗捕撈的重要季節，環保局表示，因漁民常於夜間進行捕撈作業，但使用的木材及鐵管卻造成民眾絆倒及刺傷，經環保局自民國109年進行群查作業，鰻苗架列管數量已大幅減少五成。

桃園市海資處長林立昌表示，為兼顧漁業發展與海岸安全，積極推動鰻苗捕撈環境管理，近5年來結合巡查、輔導與宣導3大措施，並於109年起至今每年辦理2次以上沿岸巡查，重點稽查裸露鋼筋、網具未清理等高風險項目，鰻苗架列管數量已由109年的148件下降至114年的64件，大幅減少五成，顯著提升海岸安全與作業秩序。

海資處表示，鰻苗素有「水中白金」之稱，價格不斐，每到捕撈鰻苗旺季，常見漁民於出海口附近沿岸架設鰻苗架，並於夜晚進行捕撈作業；傳統鰻苗架多以木材或鐵管、鋼筋為主結構，並將漁網固定於潮間帶進行捕撈，每當退潮時，容易造成民眾絆倒或刺傷，存在公共安全疑慮。

海資處說明，為降低風險並兼顧環境保育，已大力宣導漁民選擇穩固地基並採用耐海水腐蝕、可回收利用之材料架設鰻苗架，並以可拆式固定方式架設，避免在潮間帶植入鋼筋，以免損壞生態環境與岸際結構，捕撈結束後應妥善清理網具與廢棄物，遵守漁期管制與架設規範，確保自身安全與維護海岸環境。

海資處呼籲，因冬季天氣寒冷及海象惡劣，請漁民應穿戴救生衣、防滑鞋及防寒裝備，注意潮汐與海象，避免單人作業，保持照明及與同伴聯繫，落實「合法捕撈、安全作業、友善環境」永續漁業3大原則，共同守護海岸生態環境，確保鰻苗資源永續利用。

