水五金手工具拚轉單 汽車業嘆氣

桃園地區汽車製造業指消費者持續觀望，嘆買車旺季難旺，對產線並非好事。圖為中華汽車楊梅廠人員在生產流水線上組裝作業情形。（本報資料照片）

行政院宣布美台對等關稅拍板，將調降為15％且不疊加，與日韓等競爭對手回到相同基準，彰化水五金產業發展協會理事長張家烈、台灣手工具工業同業公會前理事長賴亮孜均認為對產業有幫助；但桃園地區汽車製造業者則指出，去年4月到7月生意慘不忍睹，整年生產與前年相比少1萬輛車，如今在農曆年前大家領年終之際，又沒有進口車關稅訊息，眼見買車旺季難旺，心情跌到谷底。

張家烈指出，如今關稅回到同一水平、在相同起跑點上，競爭力就有了，尤其台灣主要競爭對手為大陸，其關稅高達40％，現在拉開差距，台灣將更有競爭力。他預估，若匯率等沒有太大變動下，預估第二季時，長期訂單會逐步回穩，從大陸轉單效益將更明顯。

台灣手工具工業同業公會理事長謝武志指出，如今關稅不穩定因素消除，而且還不疊加，對業界是非常好的消息，大家都希望後續訂單湧入。雖然川普關稅判決問題仍是變數，但至少現在15％、不疊加，跟日、韓是平等的。

鋼鐵業雖仍適用美國232條款、關稅維持50％，但中鋼表示，對於未納入美國232條款範圍或鋼鋁成分占比較低的產品，對等關稅下修至15％，且不再疊加MFN稅率後，實際有效稅率已明顯下降，與日韓、歐盟回到相同競爭基準，鋼市可望朝穩健方向發展。

中鋼表示，未來將與鋼鐵公會持續以具體數據向政府反映產業承壓情況，配合產業支持方案，協助業者盤點稅制規則、推動高值化與市場分散，降低對單一市場的依賴。

不過，桃園市汽車製造業者透露，去年整年生產已較前年少1萬輛車，此次又沒有進口車關稅訊息，恐將使消費者持續觀望，對產線並非好事。

桃園市汽車商業同業公會理事長徐立昇也說，去年美國開始打關稅議題時，買家就開始觀望，評估去年業績減少1成5。他認為，現在是買方市場，若有用車需求，可有不錯的折扣空間。

桃園市經濟發展局表示，豐田、三菱、福特、福斯都有在桃園設廠，將持續了解業者狀況，並提供必要協助。