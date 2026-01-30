水交社年貨大街開市 民眾尋寶

水交社文化園區的眷村年貨大街出現山東大餅，圖為俗稱“槓子頭”的火燒餅，牙口不好的人不要來挑戰。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

今年台南市區眷村年貨大街遍地開花，繼二十九日北區「阿嬤妳看市集眷村年貨大街」之後，水交社文化園區三十日起在「地景」桂子山下舉辦水交社文化季暨眷村年貨大街，現場除各式各眷村美食外，還有書法家現場揮毫；隨後二月六日壓軸的眷村年貨大街在棒球場登場，一直至二月十日結束。

逛眷村年貨大街主要為尋寶，找一些奇奇怪怪的美味回家讓家人驚豔一下，比如南京板鴨，台灣人都知道烤鴨，少吃到板鴨。

「水交社眷村年貨大街」昨天由南區區長蕭琇華、明德里長陳瑞華聯袂開市。

其中一攤正港山東大餅，賣餅的還是台灣人，據他表示，這是他隔壁的山東老鄉教他的。